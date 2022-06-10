شاهد بالفيديو.. مزارع سوداني يناشد الأسافير ويطلب الزواج من (بكر أو عازبة أو أرملة أو حتى عرجاء) ويثير موجة من الضحك على السوشيال ميديا





أثار مواطن سوداني موجة من الضحك على السوشيال ميديا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت مقطع الفيديو الذي ظهر فيه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد طالب الرجل الذي أكد البعض أنه مزارع وذلك نسبة لظهوره أمام إحدى الأراضي الزراعية, الزواج بصورة عاجلة.

حيث قال عبد الحي فضل إبراهيم وهذا هو اسمه (أنه يطلب الزواج بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم).

ولم يضع عبد الحي أي شروط للزواج حيث قال بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين: (بكر لا مانع منها.. أرملة لا مانع منها.. عازبة لا مانع منها.. أو حتى عرجاء لا مانع منها).

وقام الرجل من أجل إثبات جديته لرواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر رقم هاتفه خلال تسجيلة الذي حظي بمشاهدات واسعة وتفاعلات خيالية, وطالب بعض المتابعين بضرورة مساعدته من أجل أن يستقر ويحقق هدفه بالزواج.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين