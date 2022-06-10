زيادات في السكر والزيوت بالأسواق





كشفت جولة بأسواق الخرطوم عن ارتفاع في أسعارالسكر والزيوت، حيث أوضح التاجر عصام الكباشي، أن جوال السكر زنة (50) كيلو، بلغ (29) ألف جنيه، حيث شهد زيادات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، بسبب الارتفاع العالمي في أسعار بورصة السكر.

وأن سعر جركانة الزيت زنة (36) رطلاً، بلغت (19) ألف (زيت الفول) وزيت صباح (23) ألف جنيه، لافتاً لارتفاع أسعار البصل، حيث وصل سعر الجوال (11) ألف جنيه، ولفت إلى استقرار معظم أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى.

مشيراً إلى أن سعر باكت دقيق سيقا بلغ (6500) جنيه، وزادنا (6500) جنيه، بينما وصل سعر كرتونة لبن البدرة (33) ألف جنيه، مشيراً لاستقرار سعر صابون الغسيل، فبلغ سعر القطعة زنة (200) جرام، بلغت (300) جنيه، فيما وصل سعر (2) كيلو، من صابون البدرة (2) ألف جنيه، وسعر علبة الصلصة (700) جنيه.

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