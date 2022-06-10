شاهد بالصورة والفيديو.. بملابس مثيرة ورقصات فاضحة… صديقات عروس سودانية يشعلن منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقات ساخنة من المتابعين





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فتيات سودانية يرتدين فساتين قصيرة ويقدمن رقصات مثيرة خلال حفل زواج بإحدى صالات الأفراح.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت إحدى الصفحات الناشرة للمقطع والتي تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الفتيات هن (شباين) وصديقات للعروس.



حيث ظهرن يرتدين فساتين موحدة بنفس اللون الأحمر وبذات التفصيل القصير وهو الأمر الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الانتقاد والسخرية.

وقد علق أحد المتابعين على المقطع المتداول (ديل كلهن صاحبات العروس؟ دي مصيبة كبيرة) وعلق آخر (إذا كان صاحبات العروس كدة..العروس بتكون كيف؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين