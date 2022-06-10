شاهد بالفيديو.. الصحفية السودانية سهير عبد الرحيم تثير ضجة اسفيرية غير مسبوقة بتصريحات مثيرة (ما عندي رغبة في الزواج خالص وحاسة حياتي أفضل من غير رجل)





أثارت الصحفية السودانية المعروفة سهير عبد الرحيم ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك على خلفية تصريحات أطلقتها خلال لقاء تلفزيوني.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قالت سهير في حديثها الذي تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي (ما عندي رغبة في الزواج خالص وأعتقد أن لدي رسالة صحفية أريد أن أقدمها بصورة كاملة).

وتابعت حديثها المثير: (أنا لا أحس أنا الحياة رجل وقد تسير الأمور هادئة من غير رجل, وردا على مقاطعة مقدم البرنامج لها بأن الحياة عبارة عن رجل وامراة قالت سهير ضاحكة الزول ما ناقص طاقة سلبية اضافية).

وختمت تصريحاتها الساخنة التي شاهدتها محررة موقع النيلين بقولها (حاسة أنو حياتي أفضل من غير رجل) وقفلت الصحفية الشهيرة الباب أمام أي رجل يريد أن يتقدم لها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين