شاهد بالفيديو.. شاب يبعث برسالة ساخنة لحبيبته التي تركته وارتبطت بشاب من عصابة تسعة طويلة بسبب الفوارق المادية التي بينهم





تداولت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى تطبيق تيك توك مقطع فيديو ظهر من خلاله شاب وهو في حالة حزن كبيرة بسبب ما حدث له.

ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين فقد حكى الشاب عن الصدمة الكبيرة التي تعرض لها بسبب فتاة كان يحبها ويصرف عليها.

وقال الشاب في جديثه أن الفتاة التي ارتبط بها فجاة وبدون أي مقدمات طلبت منه إنهاء العلاقة التي تجمعهم وبررت ذلك باكتشافها أنه يعلم في أعمال البناء والبياض.

لكنه عاد وأكد أنه اكتشف انها دخلت في علاقة مع شاب يعمل في عصابة تسعة طويلة وأن السبب هو الفوارق المادية بينه وبين حبيبها الجديد.

كما أكد لها في رسالته التي وجهها لها أنه يرى شغل “البياض” أفضل بكثير من العمل كتسعة طويلة, وقام بتضريب ايرادته من العمل كما ذكر لها أنها ستعود اليه نادمة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النلين