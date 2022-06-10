شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تستغيث بحميدتي وتصفه بمولانا والسبب “السخانة” و “دفتر الدكان”





نشرت سيدة سودانية شابة مقطع فيديو “لايف” قامت ببثه على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتم تداوله بعد ذلك على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حديث السيدة التي تم وصفها بالحسناء فائقة الجمال.

وقالت في شكواها التي وجهتها للفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني أنها وأسرتها يعانون من السخانة بسبب انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وفي أوقات صعبة.

وأشارت بحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين إلى أن والدتها مريضة بالحساسية وأن انقطاع الكهرباء يضاعف لها المتاعب, كما شكت من انقطاع المياه لأيام طويلة الأمر الذي جعلهم يشربون الماء من البقالة التي بجوارهم وأن دفتر الدين في البقالة قد تضاعف.

لكنها عادت وأكدت أنها لن تخرج من وطنها السودان بأي حال من الأحوال وذكرت أنهم يحبون وطنهم السودان ومجبورين على العيش فيه رغم كل الصعوبات التي تواجههم.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين