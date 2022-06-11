مبعوث أمريكي يبحث مع وزير الخارجية الإثيوبي أزمة سد النهضة





بحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية ديميكي ميكونين مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء بحضور سفيري البلدين أمس “الجمعة”، وقالت الخارجية الإثيوبية إن سفيرها لدى أمريكا سيليشي بيكيلي أكد اهتمام إثيوبيا باستئناف المفاوضات الثلاثية التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة، وأوضحت أن هامر قال إن زيارته إلى إثيوبيا كانت لإثبات حرص الولايات المتحدة على العمل مع الحكومة الإثيوبية وتقديم الدعم لمبادرات السلام.

وفي الأول من يونيو الجاري أعلنت الخارجية الأمريكية تعيين هامر مبعوثاً خاصاً للقرن الأفريقي بعد استقالة ديفيد ساترفيلد.

صحيفة اليوم التالي