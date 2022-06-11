بسبب التظاهرات تحويل مركز امتحانات من (بُري) بالخرطوم





كشفت السلطات بوزارة التربية والتعليم الاتحادية ممثلة في امتحانات السودان أنها اضطرت إلى تحويل مركز امتحانات الأجانب بالشهادة السودانية من ضاحية بري التي تعد أبرز نقاط التظاهرات الى منطقة “كافوري” بالخرطوم تحسباً اإندلاع أي تظاهرات أو مليونيات تتسبب في تعطيل سير امتحانات الشهادة السودانية المُقرر أن تبدأ اليوم “السبت”.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية لـ(اليوم التالي) أمس، إن تأمين الشهادة السودانية هذه المرة سيكون مشدداً للغاية، كما أن المراكز الخارجية تقرر أن تكثف فيها المراقبة مع استخدام تقنيات حديثة لقفل الباب على مصراعيه أمام مظاهر الغش والتلاعب خاصة في المراكز الموجودة في بعض الدول الأفريقية.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي