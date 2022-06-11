حميدتي يبحث مع حكومة إقليم دارفور (القضايا الشائكة)





التقى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” اليوم، حكومة إقليم دارفور برئاسة حاكم الإقليم، مني أركو مناوي، ونائبه د. محمد عيسى عليو، وحضور ولاة ولايات شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون، والي شرق دارفور المكلف مولانا محمد آدم عبد الرحمن، ووالي وسط دارفور المكلف سعد آدم بابكر.

واطلع نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الأوضاع في إقليم دارفور ومخرجات وتوصيات مؤتمر ولاة دارفور برئاسة حاكم الاقليم الذي انعقد في الخرطوم خلال الثامن والتاسع من يونيو الجاري.

وقال نائب حاكم إقليم دارفور المكلف، محمد عيسى عليو، في تصريحات إن الاجتماع ناقش مع الفريق أول دقلو، جميع القضايا الشائكة من بينها تأمين الموسم الزراعي وحركة وتنقل الرعاة والأوضاع الأمنية خاصة في غرب دارفور.

وأكد أن الاجتماع شدد على ضرورة مواصلة الاجتماعات لمناقشة قضايا الأمن والتنمية والخدمات بولايات دارفور.

صحيفة الصيحة