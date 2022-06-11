تفاهمات بين(الموارد المعدنية) و(مجلس البجا)





توصلت الشركة السودانية للموارد المعدنية والمجلس الأعلى لنظارات البجا إلى تفاهمات أفضت إلى حلول حول المذكرة التي رفعها مجلس البجا خلال الأيام الماضية والتي قادت إلى إغلاق وتتريس مقر الشركة بالبحر الأحمر.

وتعهد المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك أردول خلال لقائه، اليوم، بوفد نظارات البجا بحاضرة ولاية البحر الأحمر “بورتسودان” بإيجاد حلول مرضية لكافة المشكلات التي حوتها المذكرة، ودعا إلى إنشاء لجان تنمية في مناطق الانتاج بالولاية لضمان حقوق المعدنيين والإشراف على المشروعات.

وأقر أردول بوجود مشاكل فيما يتعلق بالتعيينات والوظائف، وحث المعدنين بالالتزام بملء استمارة نقل وترحيل الذهب تفادياً للمساءلة القانونية، وأضاف “هنالك من يتهرب ويهرب من الرسوم والضرائب”، مشيراً إلى أن هولاء هم أعداء الحكومة والمواطن.

صحيفة الصيحة