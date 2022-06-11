ابو قردة :تجاوز الازمة السياسية يتطلب مشاركة الجمع في الحوار





أكد تحالف سودان العدالة (تسع) أن تجاوز الأزمة السودانية يتطلب مشاركة جميع قطاعات الشعب السوداني دون إقصاء .

وقال بحر إدريس أبو قردة رئيس التحالف بمنبر وكالة السودان للانباء اليوم إن التحالف سيواصل اتصالاته مع القوى السياسية التي لم تتم دعوتها للحوار لمعالجة أمر المشاركة وصلا لاستكمال النواقص التي صاحبت انطلاقه .

وقال أبو قردة إن الدولة ليس لديها مصلحة في إقصاء القوى السياسية التي لم تقدم لها الدعوة للمشاركة في الحوار وأشار إلى أن حل الازمة السودانية يتطلب توافق جميع أهل السودان لمعالجة قضايا البلاد.

وأشار إلى أن التحالف يدعم الحوار وأي مساع أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية بالبلاد وزاد قائلا إن التحالف حريص على مصلحة السودان على الرغم من عدم دعوته للحوار رغم تواصله مع الاطراف الداعية له .

من جانبه أكد هشام نورين نائب رئيس التحالف ضرورة مشاركة جميع أهل السودان في الحوار لضمان نجاحه مبيناً أن التحالف مستمر في اتصالاته مع الأطراف التي لم تشارك في الحوار على رأسها الإدارات الأهلية والطرق الصوفية مشيرا الى ضرورة معالجة أمر مشاركة الجميع مبيناً أن الحوار المباشر يجب أن يخاطب جذور الازمة السياسية بالبلاد.

وكالة سونا