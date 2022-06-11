تعليق استئناف حوار “الثلاثية” بعد اجتماع بالحرية والتغيير





قررت الآلية الثلاثية اليوم، تأجيل مؤتمر الحوار السوداني– السوداني الذي تيسره، إلى أجلٍ غير مسمى بعد أن كان مقرراً استئنافه غداً الأحد.

وقال المتحدث باسم بعثة (يونيتامس) فادي القاضي بحسب (سودان تربيون) عبر البريد الالكتروني “لن يُعقدَ أيُ لقاء غداً وقرّرت الآلية الثلاثية تأجيله لدراسة وتقييم الوضع على ضوء التطورات الأخيرة واللقاء الذي تم الخميس برعاية سعودية- أمريكية”.

وقال عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير عمر الدقير في تنوير صحفي عقب اجتماع مع الآلية “أعلنا بوضوح بأننا لن نكون جزءاً أو طرفاً في أي منبر أو عملية تهدف لإضفاء الشرعية على الانقلاب”، مشيراً إلى أنهم طالبوا بتنفيذ إجراءات تهيئة المناخ والقبول بخارطة الطريق التي تؤدي في النهاية لإنهاء الانقلاب وتفتح الطريق لحكومة مدنية لديها مصداقية وتمثيل لكل قوى الثورة.

وأضاف “الآلية قدرت ما قلناه وأمنت عليه بأن وظيفتها هي إنهاء الانقلاب وطلبوا مزيداً من الوقت للتفاكر حول ما قلناه لهم”، وشدد على أنهم يسعون لعملية تعيد المؤسسة العسكرية إلى ثكناتها وألا تكون هناك شراكة مدنية عسكرية جديدة بل تكون السلطة مدنية كاملة تمثل عقلاً جماعياً يضع البلاد على درب الخلاص.

موضحاً بأن طريقهم الأساسي هو المقاومة الجماهيرية بالطرق السلمية ويؤمنون بتكامل الوسائل بين المقاومة السلمية والوسائل السياسية، وتابع “ينبغي أن تكون العملية السياسية نتاج لجهود المقاومة السلمية”.

وكشف الدقير عن تعرّضهم لضغوط كبيرة من قبل المجتمع الدولي بغرض الحاقهم بالملتقى التحضيري، وأوضح بأنهم لم يذهبوا للقاء المكون العسكري الخميس الفائت بإملاء من أحد أو تحت ضغط أي جهة، وأضاف “لن نكون تحت إمرة أي طرف خارجي دولي أو إقليمي”.

صحيفة الصيحة