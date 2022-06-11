ترشيح سيدة أعمال لرئاسة الوزراء





أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني والمبادرت النسوية وناشطات في الخرطوم ومبادرة نساء بلا حدود وتجمع الهامش ونساء من أجل الديمقراطية وناشطات بولاية الجزيرة، مبادرة لدعم ترشيح سيدة الأعمال مريم محمد آدم أبو الحميرة لمنصب رئاسة الوزراء.

وذكر أصحاب المبادرة، أن ترشيح مريم جاء نتيجة لما تتميّز به من قوة شخصية وجهودها الكبيرة من أجل الوطن والمواطن.

وأشار عدد من القائمين على أمر المبادرة، إلى حكمتها في التعامل مع كل الفئات، لافتين إلى عملها المجتمعي الطوعي ووقفاتها المشهودة مع نساء السودان بغية تمكينهن لكسب العيش الكريم وخاصة النازحات واللاجئات.

وشدد تجمع نساء الهامش، على دعمهن لمريم أبوحميرة، وأشادت مبادرة نساء بلا حدود للتنمية بالأدوار المتعاظمة للمرشحة لرئاسة الوزراء ووقفتها مع النساء من خلال العطاء وتقديم الدعم لهن في كل المجالات خاصةً الطوعية منها وذلك من خلال المساعدات التي تقدِّمها عبر شبكة منظماتها والجهات ذات الصلة.

صحيفة الصيحة