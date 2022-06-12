سؤال في امتحان “التربية الإسلامية” بالشهادة السودانية يثير جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي





أثار سؤال في امتحان “التربية الإسلامية” بالشهادة السودانية، اليوم السبت، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حول “تركيبة السؤال وطريقته ووضوحه”، علاوة إلى أنه خارج المقرر بصيغته المذكورة، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وجاء السؤال الأول بالصفحة رقم (2) في امتحان التربية الإسلامية بالشهادة السودانية، ضع صح أم خطأ؟ يمكن أن تتخلص من وساوس الشيطان «ببخور اللبان»، مما أثار لغطاً حول السؤال.

في حين أشار البعض إلى أن السؤال “مُربك” وغير مفهوم لهذا الجيل، أشار آخرون بأن السؤال نفسه يحتمل الصاح والخطأ، إذ ذكروا، بأن وساوس الشيطان تطرد بالإستعاذة منه والبسملة وقراءة القرآن، وكذلك يمكن أن تكون صحيحة، لأن الشيطان ينفر من الروائح الطيبة.

يقول ابن القيم في الطب النبوي: «وفي الطِّيب من الخاصيَّة، أن الملائكة تحبّه والشياطين تنفر عنه، وأحب شيء إلى الشياطين الرائحة المُنتنة الكريهة، فالأرواح الطيّبة تحب الرائحة الطيّبة، والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبيثة، وكل روح تميل إلى ما يناسبها».

وافتى بعض العلماء بأن استخدام البخور الطيب كالعود والمسك والورد الطائفى ونحوه، من الأسباب المباحة التى لا تتعارض مع الأحكام الشرعية، شريطة ألا يعتقد فيها بالنفع والضر، بسبب أن الشياطين تكره الرائحة الطيبة لخبث أرواحها، وتوافق ذلك الجانب فى طبيعتها مع الرائحة الخبيثة، فهى تميل لها وتحبها.

الخرطوم: (كوش نيوز)