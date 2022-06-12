شاهد بالفيديو.. بعد أن ذرفت الدموع.. السودانية التي استغاثت بحميدتي ووصفته بــ(مولانا) تعود لها الابتسامة وتشكر الشفاتة والكنداكات





ظهرت السيدة السودانية التي استغاثت في فيديو سابق بالفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة سعيدة وذلك بعد تلقيها تهديدات من شخص خلال فيديو سابق.

وبحسب السيدة التي شغلت الأسافير بتصويرها لعدد من المقاطع, ظهرت في الأول وهي تستغيث بحميدتي بوصفه نائب رئيس الدولة حسبما ذكرت.

وبثت فيديو جديد ظهرت من خلاله وهي تذرف الدموع بعد تلقيها تهديد من أحد الأشخاص الناشطين على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحديثاً ظهرت في فيديو جديد وهي مبسمة وقدمت شكرها للشعب السوداني الذي وصفته بالشعب الشهم, كما سجلت إشادة خاصة بالشفاتة والكنداكات على حد وصفها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين