مناوي يرحب بدخول “الحرية والتغيير” في الحوار ويحذر من المساومات تحت طاولة





رحب رئيس حركة تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي السبت، بدخول قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في حوار الآلية الثلاثية، محذراً من الدخول في مساوامات خاصة.

وقال مناوي عبر تويتر: “نرحب بدخول أصدقائنا في الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في حوار الآلية الثلاثية ، لكنا نرفض قطعاً أية مساومات خاصة تحت طاولة علي حساب حقوق الشعب السوداني، كما يسعي إليه أصدقاؤنا منذ فترة طويلة. والمساومة الثنائية الخاصة هي التي أدت لتعطيل مسيرة الانتقال”.

صحيفة المشهد السوداني