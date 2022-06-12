قيادي بالتغيير يكشف معلومات جديدة بشأن اجتماع كافوري





كشف القيادي بحزب الأمة القومي وتحالف الحرية والتغيير آدم جريجير، عن عقد المجلس المركزي للتغيير، اجتماعاً أمس، ناقش تطورات الأوضاع وتداعياتها.

وأكد جريجير لـ(الصيحة) أن الاجتماع أمن على موقف قوى الحرية التغيير المطالب بإنهاء إجراءات 25 أكتوبر وكل تبعاتها، وأشار إلى أن اللقاء الذي التأم بمنزل السفير السعودي بحي كافوري بالخرطوم بين ممثلين للحرية والتغيير والمكون العسكري وبحضور مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، طلب من الأطراف تقديم المُقترحات التي يرونها مناسبة لإنهاء إجراءات 25 أكتوبر، لافتاً إلى أن قوى الحرية والتغيير شرعت على الفور في كتابة المقترحات التي سيتم تسليمها للأطراف المعنية، وقال “المقترحات محددة ومعروفة وشبه جاهزة حاليا”، ونفى أن يكون هنالك لقاءٌ ثانٍ جرى مع المكون العسكري، وتوقّع أن تكون اللقاءات غير مُباشرة، واستبعد في ذات الوقت أن يتقدم المكون العسكري بمقترحات لإنهاء إجراءات 25 أكتوبر حسب طلب الوسطاء.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة