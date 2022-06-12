تصاعد أسعار مواد البناء يوقف البيع الآجل





كشف تجار مواد بناء عن إيقاف شركات مواد البناء البيع عن طريق الدفع الآجل وتشترط البيع فوري “كاش” أو “بنكك” وقالوا: إن الشركات برَّرت الخطوة بأن الحالة العامة للاقتصاد السوداني لا تسمح بالآجل وأن قيمة البضاعة ستتعرَّض لتآكل قيمتها نسبة لانخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية، الجنيه.

وكشف النور عريس، صاحب محلات مواد البناء، عن ارتفاع في أسعار الحديد، مشيراً إلى أن سعر السيخ (3) لينيه أوميغا بلغ (630) ألف جنيه، فيما بلغ سعر (4) لينية و(5) لينية (600) ألف جنيه، مبيِّناً أن سعر السيخ (4) لينيه الأسعد بلغ (730) ألف جنيه، بينما بلغ سعر (4 و5) لينيه الأسعد (700) ألف جنيه .

وأشار إلى أن سعر طن الأسمنت عطبرة بلغ 140 ألف جنيه، مقارنة بـ(160) ألف جنيه، فيما بلغ سعر طن الأسمنت المصري (120) جنيهاً.

وكشف عريس، أن سعر الطوب الأحمر (4) آلاف، بلغ (65) ألف جنيه، فيما بلغ سعر الطوب البلك التركي ألف طوبة (400) ألف، وبلغ سعره لدى مصانع محلية (650) ألف جنيه، وبلغ سعر الخرسانة صبة كنجر لوري (18) متراً، (160) ألف جنيه، وبلغ سعر اللوري رملة خشنة (135) جنيهاً، ولفت إلى ارتفاع طرأ على مواد البناء الأخرى مثل: البوهيات والبوماستك بنسبة (10% .).

صحيفة الصيحة