فرفور: أنا مقتنع بعائشة الجبل كفنانة





قال الفنان جمال فرفور، إن عائشة الجبل أو غيرها من الفنانين أمثالها محتاجون أن نقف معهم بالحديث والتوجيهات بأن هذا خطأ لا بد من معالجته، والمرحلة التي تمر بها الآن مرحلة يمر بها أي فنان للفت النظر، بعدها لا بد من التغيير ومن لم يوع نحن من نقوم بتوعيته.. وقال إنه مقتنع بها كفنانة، فهي في إحدى المرات جاءتني في بروفة وقالت لي إنها تريد أن تغني واحدة من أغنياتي فاختارت أصعبها وهي أغنية (بسماتي)، حقيقة انبهرت باختيارها واندهشت لخامة صوتها الجميلة، كما غنت للفنان عصام محمد نور أغنية (يا روعة).

صحيفة الصيحة