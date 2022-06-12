أردول : الحوار لا يجب أن يحصر في قاعات الخرطوم





قال الأمين العام لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني ؛ مبارك أردول إن منهجهم الأساسي هو الحوار الشامل الذي يُمهِّد لإجراءات الانتقال و إشراك كل القوى السياسية ما عدا التي شاركت في النظام البائد.

وأضاف في مؤتمر صحفي للقوى ظهر اليوم الأحد : “نُخاطب شعبنا بكل احترام، وتقدير فترات الانتقال تاريخياً في السودان تمت بإشراك كل المكونات السياسية”.

وأشار إلى أنهم لبوا ورحبوا دعوة الآلية الثلاثية، وتابع: “منهجنا ودعواتنا توسيع قاعدة المشاركة وقوى لم يسمح لها بالجلوس في الطاولة”.

وقال: إنّهاء الفضاء السياسي يحتاج لفتح حوارات مع جهات متعددة، ولا يجب أن يُحصر الحوار في قاعات الخرطوم.

باج نيوز