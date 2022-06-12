توضيح جديد من شركة غازكو بشأن تعديلات أسعار بيع الغاز بعد تلقيها خطاباً من وزارة الطاقة





كشفت شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو”، اليوم الأحد، عن تلقيها خطاباً من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال، وذلك اعتباراً من 11 يونيو 2022.

وبينت الشركة في بيان، أن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، أوضحت “غازكو”، أن سعر إعادة تعبئة أسطوانة الغاز يبلغ 18.85 ريالا شاملاً ضريبة القيمة المُضافة، مبينة أن سعر الأسطوانة غير شامل أجور النقل من محطات التوزيع إلى منافذ البيع.

مزمز