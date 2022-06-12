رئيس مجلس السيادة يطمئن على الأوضاع بإقليم دارفور





إطمان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على مجمل الأوضاع السياسية و الأمنية والإنسانية بولايات دارفور.

ووجه رئيس المجلس خلال، لقائه اليوم حكومة إقليم دارفور برئاسة حاكم الإقليم، السيد مني أركو مناوي ، ونائبه د. محمد عيسى عليو، بحضور ولاة ولايات، شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، غرب دارفور خميس عبد الله أبكر، جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون، شرق دارفور المكلف مولانا محمد آدم عبد الرحمن، ووالي وسط دارفور المكلف الأستاذ سعد آدم بابكر، وجه بأهمية بسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن والإستقرار في دارفور ومحاربة التفلتات الأمنية والعمل على تعزيز ودعم المصالحات المجتمعية.

وقال والى ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، في تصريح صحفى أن اللقاء ناقش عدداً من القضايا التنموية والخدمية التى تهم الإقليم و تأمين الموسم الزراعي ، وقانون الإدارة الأهلية في دارفور ، بالإضافة لقضية مرتبات العاملين .

وأشار نمر إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه لمشروع تأسيس الصندوق القومي لعودة النازحين واللاجئين وإستقرار الرحل.

وأضاف والى شمال دارفور أن اللقاء شدد على أهمية دعم القوات النظامية في الإقليم لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنيين في دارفور، لافتاً إلى أن السيد البرهان سيتسلم تقريراً مفصلاً من اللجنة العسكرية العليا للترتيبات الأمنية بشأن القوات النظامية التى سيتم تخريجها خلال الفترة المقبلة لدعم الأمن في الإقليم.

ونوه الوالي نمر إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه لتوفير الخدمات الأساسية والتنموية للمواطنين في الإقليم وتشييد مطاري الجنينة وزالنجي.

وكالة سونا