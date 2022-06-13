بنك الخرطوم يعلن أن تطبيق بنكك سيعمل بشكل طبيعي خلال ساعات انقطاع الإنترنت في السودان





كشف بنك الخرطوم أحد أكبر البنوك السودانية أن تطبيق بنكك سيعمل بشكل طبيعي خلال ساعات انقطاع الإنترنت في السودان.

وبحسب ما نقلت كوش نيوز قال البنك (مستخدمي تطبيق بنكك الأعزاء، نفيدكم بأن الخدمة ستواصل عملها بشكل طبيعي خلال ساعات انقطاع الإنترنت. مع أصدق أمنياتنا بالتوفيق والنجاح لكل الجالسين لامتحانات الشهادة السودانية).

يشار الى أن السودان بقطع خدمة الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميا، اعتبارا من السبت من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرا صباحاً، خلال فترة خضوع الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية.

ولجأت الحكومة، في الأعوام التي تلت سقوط نظام البشير، إلى قطع خدمة الإنترنت عقب ظهور حالات غش واسعة في امتحانات الشهادة السودانية. وتمت حالات الغش، وقتئذ، في السودان، من خلال تبادل الأسئلة والأجوبة بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

الخرطوم (كوش نيوز)