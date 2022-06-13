‏‎أداما ديانغ: ‏أطلب من المتظاهرين السودانيين تجنب أعمال العنف للحفاظ على سلمية حراكهم





قال المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحقوق الانسان ، أداما دينغ، لقناة “الحرة” أن بعض التقدم تحقق في السودان خاصة ما يتعلق بالإفراج عن بعض المعتقلين وأكد ديانغ ان اللقاء الأخير بين الجيش وقوى الحرية في السودان يدفعه للتفاؤل.

وأكد ديانغ أن السودان عانى طوال عقود من ظاهرة الإفلات من العقاب و شدد على أن السلطات السودانية مسؤولة عن سلوك قواتها الأمنية إزاء المتظاهرين.

‏ وطلب ديانغ، في حديثه مع قناة الحرة، المتظاهرين السودانيين بتجنب أعمال العنف للحفاظ على سلمية تحركاتهم. وشدد ديانغ على أن استخدام السلاح ضد المتظاهرين العزل في السودان لا يمكن تبريره و ان المفترض أن يعمل المكون العسكري على حماية المتظاهرين والناشطين السياسيين. و أكد على ضرورة ان يقوم المكون العسكري باجراءات ملموسة وواضحة لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد المدنيين في السودان.

الخرطوم: حمدي صلاح الدين

صحيفة الجريدة