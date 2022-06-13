الهيئة الشعبية للشمال تطالب يإقالة أردول و تهدد بمنع نشاط “الموارد المعدنية” في الشمالية و نهر النيل





طالبت بمراجعة أداء و عقودات التوظيف في الشركة السودانية للموارد المعدنية

الخرطوم : باج نيوز

استنكرت الهيئة الشعبية للشمال حديث المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية ؛ مبارك أردول خلال لقاء جماهيري في شرق البلاد.

و قالت الهيئة في بيان اطلع عليه “باج نيوز” إن أردول حاول تشخيص الأزمة السودانية من منظور عنصري بحت محملاً الشماليين تحديداً أزمة السودان منذ 66 عاماً حسب تلميحاته و عباراته مطالبةً إياه بشرح حديثه و توضيح من يتحدث باسمهم.

و أضافت “الهيئة الشعبية للشمال إذ تحذر من إقحام القضايا الشخصية والعنصرية في العمل القومي تؤكد أن العلاقة بين شمال وشرق السودان ليست مكان مزايدة أو متاجرة سياسية تكتيكية مؤقتة الأهداف والنتائج، وأن شمال وشرق السودان تجمعهما علاقة الدم والرحم والمصاهرة قبل حدود مناجم ومربعات الذهب، التي يحاول البعض العزف عليها لجعلها حاجزاً بين الإقليمين الشرقي والشمالي”.

و طالبت الهيئة الجهات المختصة في الدولة بإعفاء مبارك أردول من منصب مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مهددةً بمنع الشركة و الشركات التابعة لها من ممارسة أي نشاط في ولايتي الشمالية و نهر النيل حال لم يتم ذلك.

و أضافت ” خاصة وأن هذه الوظيفة قومية ويجب ألا تُستغل لتصفية الحسابات السياسية والأحقاد الشخصية، كما أن هذا المنصب يجب أن يكون معياره الكفاءة وليس الترضيات السياسية”.

باج نيوز