الشيوعي: الإعلان عن (تحالف الأقوياء) قريباً





قال الحزب الشيوعي، إنه ماضٍ في تكوين تحالفه الجديد، الذي يعكف على تأسيسه عبر مشاورات يجريها مع القوى الحليفة، تمهيداً لإعلانه قريباً.

وفي 22 الماضي، كشف الحزب الشيوعي عن اقتراب تأسيس ما أسماه (تحالف الأقوياء)، في أعقاب مشاورات أجراها مع الحركة الشعبية- شمال، وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور.

وقالت عضو المكتب السياسي للحزب آمال الزين بحسب (سودان تربيون) اليوم، إن “الشيوعي ماضٍ في تكوين المركز الموحد وسنعلن عن تفاصيله والقوى المنضوية له قريباً”.

ورفضت الكشف عن أطراف المركز الموحد، مشيرةً إلى أن التحالف سيكون من قوى التغيير الجذري بعد الفرز الذي حدث في الشارع.

وأفادت أن التحالف قيد التأسيس سيعمل على إسقاط مشروع السودان القديم.

صحيفة الصيحة