وجدي صالح: لن نجتمع بالمكون العسكري مُجدداً





نفى القيادي بقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي وجدي صالح لقاءهم بالمكون العسكري السبت الماضي.

وأكد وجدي أن لقاءهم في العاشر من يونيو الجاري لتوضيح رؤيتهم من قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم أمام المجتمع الدولي بسبب تداول تشويش عن رؤيتهم وموقفهم من العملية السياسية الحالية- على حد قوله.

ونفى وجدي بحسب (الترا سودان) اتهامات القيادي بقوى الحرية والتغيير-الميثاق الوطني مبارك أردول حول لقاء المجلس المركزي بالمكون العسكري والتي قال الأخير إنها تمت مراراً وبالسر، وتابع وجدي “لن نجتمع بالمكون العسكري مجددًا، وخارطة الطريق المحتوية على تسليم السُلطة للمدنيين وسنقوم بتسليمها للآلية الثلاثية والمجتمع الدولي بعد إعدادها بالتشاور مع بقية قوى الثورة”.

صحيفة الصيحة