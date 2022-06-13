شاهد بالفيديو: “لو نقطت النقطة دي بفنك بالمايك ده في وشك” … غضب يسيطر على الفنانة ندى القلعة وتنزعج من معجب حاول رمي “النقطة” عليها





أظهر مقطع فيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي الفنانة ندي القلعة أثناء تغنيها في حفل كانت تحييه مدي انزعاجها من معجب حاول رمي “النقطة ” عليها .



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد سيطر الغضب على القلعة قبل اقتراب الشخص ورمي “النقطة” عليها حيث هددته قائلة” لو نقطت النقطة دي بفنك بالمايك ده في وشك”.وطلبت منه أن يحترم نفسه حتى تبادله الإحترام .

الخرطوم:(كوش نيوز)