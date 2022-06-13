رجل سوداني يثير دهشة الاسافير باستشارته الطريفة.. تزوجت للمرة الثانية وزوجتي الأولى رحبت جداً بالخطوة وتريد أن تسكن مع الزوجة الجديدة في منزل واحد وغرفة نوم واحدة.. هل ضامرة شر في نفسها أم ماذا؟





دفع رجل سوداني في الثلاثين من عمره باستشارة غريبة أصابت متابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالدهشة والضحك في وقت واحد.

وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين فقد قال الرجل في استشارته التي دفع بها عبر إحدى القروبات المتخصة في نشر المشاكل العاطفية من أجل مناقشتها وحلها: (أقسم بالله أقول الحق ولا شيء غيره عمري 32 متزوج وعندي ولدين واتزوجت تاني وزوجتي ما ادت ردة فعل وافقت اني اتزوج واجيب المراة الجديدة واسكنها معاها).

وتابع: (وقالت إنها مشتاقه ليها تجي تقعد معاها وتكون ليها أخت وحتي غرفة نومن تكون واحدة وبتكلمن بالتلفون طوالي والاتنين بحبني وبحبهن).

وختم استشارته التي تابعتها محررة موقع النيلين: (هسه مفكر اتزوج التالته سؤالي هل بتكون ضامرة شر في نفسها زوجتي الأولي؟ ولا في نسوان كدا ولا الفهم شنو راسي ضارب وهل لوجبت التالته برحبن بيها قودوني إلي النور بارك الله فيكم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين