شاهد بالصورة.. الفنانة السودانية مونيكا روبرت تثير ضجة غير مسبوقة بعد ظهورها بفستان مثير كشفت من خلاله عن ساقيها ومتابعون (اللهم الثبات)





أثارت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في صورة متداولة على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت إحدى الصفحات الناشرة للصورة والتي تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الصورة تم التقاطها للفنانة مونيكا خلال لقاء تلفزيوني من إحدى الفضائيات العربية.

من جانبهم فقد انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم إلى ثلاث أنواع, النوع الأول هم المنتقدين للظهور المثير للفنانة خصوصاً وأن الفستان الذي ظهرت به كشفت من خلاله عن ساقيها.

فيما ترى الفئة الثانية وهم المدافعون عن الفنانة الأنيقة أن الأمر أكثر من عادي خصوصاً وأن مونيكا فنانة ولها خصوصياتها في اختيارها للشكل الذي تظهر به.

بينما كان النوع الثالث يغرد خارج السرب وهم الذين تم وصفهم بالمنبرشون, حيث أكثر هؤلاء وبحسب متابعات محررة موقع النيلين من الغزل في الفنانة على شاكلة (اللهم الثبات).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين