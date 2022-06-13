شاهد بالفيديو.. الفنانة انصاف مدني تقدم فاصل من الرقص على أنغام أغنيتها الجديدة (نفسياتي) ومتابعون: (يشهد الله انتي سمحة والشجر الكبار فيهو الصمغ)





أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنانة السودانية الشهيرة انصاف مدني وهي تقدم فاصل من الرقص.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة وهي ترقص لوحدها على أنغام أغنيتها الجديدة (نفسياتي).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاتهم على المقطع أجمعوا على أن الفنانة انصاف مدني تجد قبول ومحبة كبيرة على منصات مواقع التواصل.

وقد رصدت محررة موقع التيلين عدد من التعليقات المصاحبة للمقطع حيث لم تشهد التعليقات وعلى غير العادة أي انتقادات للفنانة, وكان التعليق الأبرز من أحد المعلقين الذين مازحوا انصاف, وكتب لها (يشهد الله انتي سمحة والشجر الكبار فيهو الصمغ).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين