🔴انتقال ملكية صحيفة”اليوم التالي” لرجل الأعمال السوداني محمود محمد محمود





انتقلت ملكية صحيفة اليوم التالي السودانية، إلى رجل المال والأعمال محمود محمد محمود.

وصدرت الصحيفة ورقيًا في ثوبٍ جديدٍ وجميلة تحت رئاسة تحرير الأستاذ الطاهر ساتي.



وبحسب موقع سودان لايت فإن محمود محمد محمود، يتمتع علاقات واسعة مع الإعلاميين والصحفيين بالإضافة إلى أنّه رجل خير وإحسان.



الخرطوم (كوش نيوز)