شاهد بالفيديو.. حركة جديدة ومثيرة من طالبات بإحدى الجامعات السودانية.. طالبة تطلب من زملائها الطلاب وضع وجههم على يدها وتتعرض لإحراج كبير





في تقليعة جديدة لم يفهمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي قامت طالبة تدرس بإحدى الجامعات السودانية بتصوير مقطع فيديو مع عدد كبير من الطلاب والطالبات بالجامعة التي تدرس بها.

حيث قامت الطالبة ووفقاً لما شاهدت محررة موقع النيلين بتصوير مقط فيديو تطالب من خلاله زملائها بوضع وجههم على يد في حركة مبتدعة لم يتم تفسيرها.

الفتاة وجدت تجاوباً كبيراً من زميلاتها اللاتي تقبلن الفكرة بترحيب كبير وضح من خلاله ضحكاتهن التي ظهرت في المقطع المتداول على منصات مواقع التواصل.

وفي الوقت ذاته وجدت الطالبة احراج كبير من زملائها الطلاب الذين رفضوا رفض تام فكرة وضع وجههم على يدها وأحرجوها لعدم تجاوبهم مع تقليعتها الجديدة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين