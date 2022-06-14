الخرطوم للأوراق المالية يغلق مستقراً عند 22263.98 نقطة





أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقراً عند 22263.98 نقطة.

ومقارنة بتداول اليوم مع أمس فقد ارتفع حجم التداول من 738 جنيه إلي 56,687,508جنيه.وارتفع ايضاً عدد الأوراق المالية المتداولة من 434 ورقة مالية إلي 60,316 ورقة مالية .وارتفع عدد الصفقات المنفذة من 2 صفقة الي 8 صفقة.

وشهدت حركة الاسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرار سعر سهم مصرف المزارع التجاري (FCBA) عند 1.70جنيه. وقطاع التأمين استقرار سعر سهم النيل الازرق للتامين المحدودة (BNIC) عند 0.50 جنيه.

وفي قطاع التجاري استقرار سعر سهم السودانيه للمناطق والاسواق الحره (SFZC)) عند 119.86جنيه.وقطاع الاستثمار و التنمية استقرار سعرسهم التنمية الاسلامية -السودان المحدودة (IDCS)عند 0.46 جنيه. وقطاع الصكوك وصناديق الاستثمار استقرار سعر صك صندوق الإنتاج الحيواني الثاني (IWC2) وسعر صك صندوق الصادرات الاستثماري الثاني (IEF2).

سونا