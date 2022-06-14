مصطفى البربري: أتعرّض للظلم والحسد لكني (راكب رأس)





علق الفنان مصطفى البربري على الكثير مما يثار حوله، مؤكداً إدراكه لذلك، وعدم تأثره به.. وقال مصطفى: الانتقادات غير الموضوعيّة لا تؤثر عليّ، بل تزيدني قوة وتدعمني بأن أكون في المقدمة وأنتج أكثر وأتحدّى لأنني (راكب رأس) حتى أثبت للجميع بأنني الأفضل لن اهتز أبداً، والحمد لله قوتي وثباتي اكتسبتهم بدعم مَن هُم حولي.

وأضاف البربري: كل يوم أتعرّض للظلم والحقد والحسد، لكني شخص قوي وعنيد أحب عملي لا أهتم ولا التفت للأشياء الجانبية والمهاترات والقيل والقال والأشياء التي تخصم مني كفنان وتعطلني، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.

صحيفة الصيحة