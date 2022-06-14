اقتصاد وأعمال
تراجع أسعار مواد البناء بالأسواق
تشهد أسواق مواد البناء تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، وعزا التجار ذلك بحسب صحيفة السوداني الصادرة، الثلاثاء، إلى الركود وتراجع أسعار العملات، ما انعكس إيجابًا على تراجع الأسعار.
وشكا تجار مواد البناء من ضعف القوى الشرائية.
وقال وكيل أسمنت ببحري بحسب صحيفة السوداني، إنّ تراجع الطلب على مواد البناء انعكس على تراجع الأسعار، إضافةً إلى تراجع أسعار العملات.
وأبان أنّ سعر أسمنت عطبرة وبربر”130″ بدلاً عن”135″ ألف جنيه، وأسمنت الشمال”129″ ألف جنيه، كما تراجع أسمنت قنا المصري من”116″ إلى”110″ جنيه.
باج نيوز
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