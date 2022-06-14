قالت إن تصريحاتهم احدثت تشويشاً.. قوى التغيير: نبيل أديب ليس رئيس اللجنة القانونية وبشرى الصائم لا يترأس أي لجنة





قالت قوى الحرية والتغيير، إنّ الأجهزة الإعلامية أرفقت صفة مواقع قيادية بقوى الحرية والتغيير ببعض الشخصيات العامة، غير دقيقة.

وأوضحت في بيان لها، أنّ تصريحاتهم أحدثت قدراً من الارتباك والتشويش على مواقف قوى الحرية والتغيير.

وقالت إنّ نبيل أديب ليس رئيس اللجنة القانونية للحرية والتغيير، والصحيح أنّ رئيس اللجنة القانونية المُعتمد من قِبل المجلس المركزي هو وجدي صالح.

وأشارت إلى أن بشرى الصائم ليس عضواً بالمكتب التنفيذي ولا يترأس أيّاً من لجان الحرية والتغيير، كما أنه لا يشغل عضوية المجلس المركزي أيضاً، منوهًا إلى أنّ التصريحات المنسوبة إليه تمثل وجهة نظره الشخصية، ولا تعبر عن أي من مؤسسات الحرية والتغيير.

صحيفة السوداني