اقتصاد وأعمال
شاهد بالفيديو.. هبوط احترافي لطائرة سودانير بمطار القاهرة
أشاد عدد من المسافرين على متن طائرة الخطوط الجوية السودانية “سودانير” في رحلتها أمس الإثنين بين الخرطوم والقاهرة، بالطاقم الذي أكدوا على احترافيته على الأصعدة كافة.
وأبدى عدد من الركاب ارتياحهم للمستوى المُتميز لخدمة الضيافة بالإضافة إلى جدارة الكابتن “مهند الرشيد” والكابتن “مازن العوض” لقيادتهما الرحلة باقتدار وكفاءة.
وَيوضح المقطع المصور الذي حصلت عليه مجلة _طيران بلدنا – الهبوط المُميز للطائرة بمطار القاهرة أمس.
القاهرة:طيران بلدنا
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