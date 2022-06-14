قمة رئاسية لمنظمة (إيقاد) لبحث أزمة السودان





كشفت مصادر دبلوماسية، عن اتفاق رؤساء دول منظمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيقاد)، على عقد قمة لبحث الأزمة السودانية في العاصمة الكينية نيروبي 5 يوليو المقبل.

وأوضحت المصادر بحسب (الشرق) أن السكرتير التنفيذي لمنظمة (إيقاد) وقني قبيهو، قدّم دعوات رسمية لرؤساء دول المنظمة، بما فيها السودان، إلا أن مصادر سودانية قالت إن دعوة سكرتارية المنظمة لعقد القمة الرئاسية تجاوز للسودان الذي يترأس المنظمة في دورتها الحالية.

وذكرت المصادر أنه جرى الاتفاق على القمة خلال حفل تنصيب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الخميس الماضي، في العاصمة الصومالية مقديشو.

صحيفة الصيحة