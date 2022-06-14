إثيوبيا تعلن انتهاء (80%) من بناء سد النهضة





أعلنت إثيوبيا اليوم، الانتهاء من بناء (80%) من سد النهضة على النيل الأزرق، الذي لا يزال يثير خلافاً مع دولتي المصب (مصر والسودان).

وقال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي في جلسة منتدى تشاوري نظمته وزارة الخارجية الإثيوبية ومجلس تنسيق المساهمة الشعبية لدعم سد النهضة، إن أعمال البناء في السد تسير وفق الخطة الموضوعة وبصورة جيدة وتجاوزت الـ(80%).

وقدّم الوزير الإثيوبي توضيحاً لأحدث المستجدات حول مفاوضات سد النهضة وموقف بلاده المتمسكة بحقها في الاستفادة العادلة من مياه النيل وبناء السد دون الإضرار بدول المصب.

وشارك في المنتدى التشاوري الأحزاب السياسية الإثيوبية والخبراء ومسؤولون حكوميون، وناقش المسائل القانونية والإجراءات التفاوضية التي تتبعها إثيوبيا في المفاوضات المتعثرة مع دولتي المصب مصر والسودان.

صحيفة الصيحة