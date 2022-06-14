شاهد بالفيديو.. بعد أن توعدت أحدهم بضربه بــ(المايك) رواد مواقع التواصل يسخرون من الفنانة ندى القلعة بمقاطع قديمة تظهر فيها وهي تقبل (النقطة) وتهتم بها





أثارت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة) ضجة كبيرة وذلك في اعقاب ظهورها في مقطع فيديو خلال حفل لها وهي تحذر فيه أحد الحاضرين من رمي أموال النقطة حتى لا يجبرهم لضربه بالمايك على حد تعبيرها.

تصرف الفنانة وجد انقسام كبير داخ مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مشيد بموقفها ومحاربتها لظاهرة النقطة التي أصبحت تشكل أزمة حقيقية.

وما بين منتقد لها بسبب إحراجها للرجل ورفضها للأموال وهو ما اعتبره هؤلاء كسر لخاطر الرجل المبادر بدفع أموال النقطة عليها.

وقام المنتقدين وبحسب متابعات محررة موقع النيلين بجمع مقاطع فيديو ظهرت من خلالها القلعة وهي تهتم بأموال النقطة بل وتقوم بجمعها في مقاطع سابقة.

كما نشروا مقطع فيديو من ضمن المقاطع وهي تتحدث خلال لقاء تلفزيوني قديم عن أموال النقطة وتصفها بالشيء الطبيعي.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين