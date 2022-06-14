شاهد بالفيديو: ممثلة سودانية شهيرة تثير الدهشة بمنصات التواصل عقب تقديمها لرقص استعراضي ببنطلون وتيشيرت ومعلقون: “جبريل لو شافك بطلقك”





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الممثلة السودانية التي اشتهرت في تمثيلها ب”خابر عزو” تقدم فاصلا من الرقص الاستعراضي على أنغام أغنية أجنبية.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز )فقد أثارت “خابر عزو” الدهشة بمنصات التواصل كونها ظهرت بنيولوك مختلف ومثير نال إعجاب بعض جمهورها بينما علق البعض الآخر قائلا ” جبريل لو شافك بطلقك صح”وذلك لكونهم إعتادوا رؤيتها في معظم الأدوار التي تقدمها رفقة ابو بكر الشيخ “جبريل” كزوجة.

الخرطوم:(كوش نيوز )