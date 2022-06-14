عقوبات رادعة لمن يرتدون “الكدمول” ويطلقون الأعيرة النارية بالضعين





أصدر المدير التنفيذي لمحلية الضعين محمد إبراهيم سعيد، أمراً محلياً بحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة، كما حظر الأمر ارتداء “الكدمول” في الأماكن العامة والمناسبات.

وقرّر الأمر المحلي الذي اطلعت عليه (الصيحة)، فرض عقوبات وغرامات مالية تصل إلى (500) ألف جنيه لمن يطلق الأعيرة النارية بجانب مصادرة البندقية.

وحدّد الأمر أنه في حال عدم تسليم الشخص الذي أطلق الأعيرة النارية تُفرض غرامة على صاحب المناسبة قدرها (500) ألف جنيه، وفي حال عدم تصديق الحفل تُفرض غرامة مالية (200) ألف جنيه، كما فرض الأمر المحلي الغرامة (200) ألف جنيه على من يرتدي “الكدمول”.

صحيفة الصيحة