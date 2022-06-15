لجنة الاطباء: المالية لم توف بمرتبات الأطباء منذ الشهر الماضي





اعلنت لجنة الاطباء المركزية عن امتناع الحكومة عن الايفاء بمرتبات الأطباء منذ الشهر الماضي بمختلف درجاتهم ووصفت ذلك بانه سابقة خطيرة لم تحدث في تاريخ الخدمة المدنية وقالت لجنة الاطباء في بيان لها اصدرته أمس وتحصلت الجريدة على نسخة منه( الاطباء لم يصرفوا مرتباتهم حتى الآن على الرغم من دفع وزارة المالية لاستحقاقات جميع العاملين في المؤسسات الأخرى.

ونوهت لجنة الاطباء المركزية الى ان الأطباء وعموم الكوادر الطبية والصحية يعملون في ظروف عمل سيئة واردفت ويتحمل الأطباء عبء تسيير المرافق الصحية التي تنعدم فيها أبسط مقومات العمل والسلامة مع ضعف المرتبات والحوافز مما أدى إلى إنهيار تام في المرافق الصحية مع الهجرة اليومية لعشرات الأطباء.

واشارت الى أن الأطباء عانوا الأمرّين في عهد النظام البائد وحتى في عهد حكومة الثورة بسبب تجاهل وزارة الصحة تحسين وضع الأطباء وحلحلة مشاكلهم على الرغم من المحاولات التي وصفتها بالخجولة للوزارة السابقة والتي لم تحل مشكلة الوظائف والمرتبات بصورة كلية؛ وتابعت ما زاد الأمر سوءً هو انقلاب 25 أكتوبر الذي عمل على تأخير عدد من الالتزامات السابقة.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة