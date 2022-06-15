محمد الفكي : لجنة التفكيك لديها ملفات من كل القرارات ولن نسمح للانقلابين بإستخدام أموال الشعب في الإنتخابات





قال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان خلال برنامج المسائية بقناة الجزيرة مساء “الثلاثاء” قال : يجب أن تعود لجنة التفكيك إلى عملها وهي لم تتجاوز في عملها خلال الفترة السابقة اكثر من ١٥٪ ولن نسمح الانقلابيين الذهاب بأموال الشعب السوداني لاستخدامها في الانتخابات القادمة

واكد الفكي بأن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لديها نسخ لكل الملفات وجميع القضايا والقرارات، والآن بعد عودة الإسلاميين وبقايا النظام البائد من قبل الإنقلابيين ستتم مراجعة قرارات عودتهم وإعادة الأموال المنهوبة..

وواصل قائلا : لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي درة التاج في النظام الانتقالي وتحظى بدعم كبير من قبل الشعب السوداني، وهي من بين جميع مؤسسات الحكم خلال الانتقال كانت الأكثر دعما، ولا توجد بها أخطاء جسيمة كما يقول البعض من المتضررين من قراراتها وهي لم تكن تعمل بتشفي إطلاقا بل اقتعلت حقوق الشعب عنوة لذلك يراها البعض انها كانت قاسية.

مشيرا الى ان هنالك الكثير من الكذب الذي اطلق ضد لجنة التفكيك لمصلحة البعض، وقاموا بالتشهير ضد اللجنة وكل القضايا التي تعاملت فيها اللجنة كانت حقيقية.

وقال أن لجنة التفكيك لم تكن لديها ميزانية إلا أن في الشهر الاخير عملنا على دعمها بميزانية وهي بها اكثر من ٢٠٠ موظف ومتطوع ولكن لم تستمر اللجنة حتى تصرف عليها تلك الميزانية

وقال محمد الفكي إن كان هناك من المحاسبين من قبل لجنة التفكيك يرون انهم قد ظلموا تم التجني عليهم فنحن موجودون وعليهم مواجهتنا والذهاب إلى المحاكم.

شبكة سودان ناو