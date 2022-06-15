بعثة الحج: إكتمال الإستعدادات لإسكان حجاج السودان





أكد مسؤول الإسكان ببعثة الحج بالمملكة العربية السعودية عثمان عبد الله عثمان، إكتمال الإستعدادات لإسكان حجاج السودان للعآم 1443هـ بمكة والمدينة وكافة المشاعر.

وقال مسؤول الإسكان ببعثة الحج في تصريح لـ (سونا) إنه من المتوقع وصول حوالى (1500) حاج قادمين عبر البحر وتفويجهم إلى المدينة المنورة مؤكداً الجاهزية التامة لاستقبالهم لمدة (6 ) أيام بالمدينة من ثم تفويجهم إلى مكة المكرمة وتوزيعهم علي العمائر والفنادق مشيراً الى أن مستوى الإسكان والفنادق هذا العام مستوى( 3) نجوم ويصل الى (4 )نجوم وبأسعار مناسبة وقريبة من المشاعر والحرمين الشريفين.

وأبان عثمان، أنه سيتم التركيز علي قرب المناطق في مني مؤكداً أنه لن تكون هنالك مشاكل في الإسكان مثل الأعوام السابقة عازياً ذلك للأسعار المناسبة للفنادق هذا العام مشيراً إلي التعاقد مع 11 من الفنادق والعمائر لإسكان الحجاج في مكة المكرمة لكافة حجاج الولايات وتم فى المدينة التعاقد مع مجموعة المختار الفندقية ولديهم قرابة ( 15) فندقا وحول إسكان الأسر أفاد بأن هنالك جزءا خاصا بالنساء واخر للرجال وهو ذات النظام في العمرة.

سونا