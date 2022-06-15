(المصدرين): الميناء مغلق بجسم السفينة وإخراجها يتطلب ملايين الدولارات





كشف رئيس شعبة مصدري اللحوم خالد المقبول معلومات جديدة عن غرق الباخرة بدر “1” في ميناء في بورتسودان.

وقال في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق ان غرق الباخرة حدث كبير وحدث هام وتشترك فيه جهات مختلفة ولها ادوار ويجب التحقيق وعدم اطلاق التهم جزافا وعدم التنصل من المسؤوليات، وأضاف ان هيئة المواني البحرية لها دور أساسي في الترخيص للباخرة واجراء تفتيش لها قبل السماح بمزاولة العمل ومن ثم المواصفات ووزارة الثروة الحيوانية بالاضافة لطاقم الباخرة المسؤول عن دخول الحيوانات للسفينة وتوزيعها. وأكد المقبول ان حجم الخسارة قدرت بالريال السعودي حوالي 14 مليون ريال سعودي وهي خسارة المصدرين فقط، موضحا ان هنالك خسارة اخرى تتمثل في تضرر الدولة من ضياع عائد الصادر من العملات الصعبة بجانب ان المربط 7 في ميناء عثمان دقنة اصبح مغلق بجسم هذه السفينة وسيؤثر ذلك على حركة الركاب والسلع، وابدى اسفه على عدم وجود أي مقدرة لتلافي احداث مثل هذه داخل الميناء، وقدم المقبول الشكر لقوات الدفاع المدني التي انقذت حوالي 3 الف رأس من الماشية بالاضافة لطاقم السفينة المكون من 21 ملاح رغم الامكانيات المتاحة لديهم، متوقعا حدوث كارثة بيئية كبيرة داخل الميناء بالاضافة الى ان جسم السفينة تتحكم فيه حركة الامواج وإخراجه يتطلب ملايين الدولارات .

صحيفة الصيحة