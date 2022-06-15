مصر ترجئ زيادة أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر ابتداء من يوليو





كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تكلفة تأجيل تطبيق زيادة الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء التي كانت مقررة مطلع يوليو المقبل، لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “تسعير الكهرباء يتم بناء على المدخلات وأهمها الوقود والغاز.. تسعير الوقود كان مبني على سعر الدولار القديم، النهاردة الدولار بـ18.60 قرشا يعني فيه 16 مليار جنيه في السنة زيادة في التكلفة”.

وأضاف: “فيه دعم معمول للبسطاء، وكان فيه تحريك المفروض نحصّل منه 4 مليارات جنيه، الـ6 أشهر دول بيحملوا الدولة 10 مليار جنيه، فقط في بند الكهرباء”. وفقا لموقع “مصراوي”

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، قال إن الدولة لن تقوم برفع أسعار الكهرباء على المستهلكين خلال الفترة الحالية، وذلك ضمن خطة الدولة لمواجهة التداعيات العالمية، قائلاً: “أجلنا برنامج رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة”.

وتابع مدبولي “نتحمل العبء الأكبر، وأخذنا على عاتقنا أي زيادات في الخدمات الأساسية التي تهم المواطن، حيث نحاول نستوعب العبء الأكبر، في حين يكون العبء الأقل على المواطن”.

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