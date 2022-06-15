أحلام توثق الأجواء من داخل فندق أسطوري.. تتغزل بزوجها وتشتكي تصرفه





حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على توثيق لحظات قضائها العطلة الصيفية، برفقة زوجها رجل الأعمال القطري، مبارك الهاجري، في مدينة ميلانو الإيطالية، وتواجدهما حاليا في سويسرا.

ونشرت أحلام عدة مقاطع فيديو عبر حسابها الرسمي على ”سناب شات“، أثناء إقامتها مع زوجها في الفندق الأسطوري ”دولدر غراند“ الذي يقع على قمة بحيرة زيوريخ في سويسرا، وتبلغ قيمة ليلة الإقامة به حوالي 4,420 دولارا أميركيا.

ووجهت الفنانة الإماراتية كلامها لمتابعيها، متعمدة تغيير صوتها بطريقة الـ ”دلع“ على زوجها مبارك الهاجري، وهي تشتكي منه بسبب محاولته إيقاظها من النوم عن طريق وضع كوب القهوة في يدها أثناء استلقائها على السرير، وقالت: ”صحيت من النوم تعبانة من السوق، وهو داخل بيده قهوة، قلتله حبيبي سويلي قهوة، وما حدا يعرف يسوي مثلها، وضع القهوة على يدي مشان أي حركة توقع، ويجبرني أصحى، هذا اضطهاد، لن أقبل به، أنا ما أبي أتريق“.

وبصوت ناعم، تغزلت أحلام بزوجها بطريقة مختلفة، قائلة: ”هذا ريوقي، وعصيري، وهذا البان كيك“.

وطالبت أحلام زوجها، مبارك الهاجري، بالتغزل بنظارتها الجديدة، وقالت: ”أنا نادرة، حبة وحدة وخلاص خلصت، ما في إلا أنا“.

وأبدت رغبتها بالمكوث وقتا أطول في سويسرا، مطالبة زوجها بتمديد فترة الإجازة، فرد عليها قائلا: ”حبيتي إنتي حددي الإجازة، حتى آخر شهر ثمانية“.

يشار إلى أن أحلام، تحاول دائما التعبير عن حبها لزوجها مبارك الهاجري علنا، ولا تمنع نفسها من التغزل به وبجماله.

وقد أحدث أحلام الشامسي تفاعلا واسعا مؤخرا؛ بسبب حديثها عن عدم ارتدائها للماركات العالمية في الملابس، وانتقدت السيدات اللاتي يرتدين أزياء من ماركات عالمية، وقالت بمقطع فيديو: ”الماركات كل العالم يحطون اسم البراند، لكن أنا ما أقبل إني أكون فاترينة لبراند، يعني أنا نفسي براند“.

وأضافت النجمة الإماراتية: ”ما يهمني أكون فاترينة لبراند تاني، ما بعيش طول حياتي أسعى أسوي إعلان لبراند علشان يتنشر“.

كما نشرت أحلام مقطع فيديو وظهرت خلاله بأحد معارض الأثاث هناك، وأكدت أنها ستشتري قطع أثاث جديدة لمنزلها من هناك.

مزمز