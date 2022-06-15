البرهان لـ”ضباط القوات المسلحة والدعم السريع”: لا مجال لعقد أيّ تحالف ثنائي





يجدّد البرهان التأكّيد على الاستمرار في جهود تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة للتصدي لأي محاولات تستهدف أمن البلاد واستقرارها.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، عن تمسّك قيادة القوات المسلّحة بالحوار الشامل الذي تسهله الآلية الثلاثية، مؤكّدًا أنّه لا مجال لعقد أيّ تحالفٍ ثنائي مع أيّ جهة.

وأشار إلى أنّ الحوار الشامل والذي لا يستثني أحدًا عدا حزب المؤتمر الوطني، هو المخرج الوحيد الذي سيعبر بالبلاد في هذه الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات.

وأضاف” لا مجال لعقد أيّ تحالف ثنائي مع أيّ جهة محدّدة”.

وأمنّ البرهان على موقف القيادة الثابت تّجاه قضايا أمن واستقرار البلاد.

والأربعاء، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلّحة عبد الفتاح البرهان، بالقيادة العامة اجتماعًا تنويريًا لضباط القوات المسلحة والدعم السريع.

واستعرض البرهان في الاجتماع التطوّرات السياسية الراهنة بالبلاد.

وأوضح عبد الفتاح البرهان أنّ المنظومة الأمنية غير قابلة للمزايدة على قوميتها أو وحدة مقاصدها وأهدافها الوطنية وأنّها على قلب رجل واحد وقادرة على المضي في إجراءات تطويرها وهيكلتها على أسس علمية واضحة.

والسبت، أعلنت “الآلية الثلاثية” في السودان، تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى موعدٍ يحدّد لاحقاً.

والأربعاء الماضي، انطلق حوارٌ مباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية لحل الأزمة في البلاد.

باج نيوز